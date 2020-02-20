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20 лютого 2020, 19:22 9

Керченських підлітків, обвинувачених в організації терактів, заарештували на два місяці

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20 лютого 2020, 19:22 9
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Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці підлітків, які нібито готували теракт в Керчі
Фото: Крыминформ
Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці підлітків, які нібито готували теракт в Керчі

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на Крыминформ.

Судові засідання пройшли в закритому режимі. Підлітків привезли в суд сьогодні після 14:00. Питання про міру запобіжного заходу розглядали стосовно кожного затриманого окремо.

"Затриманим молодим людям за клопотанням слідства судом призначена міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на період попереднього слідства терміном на два місяці – по 18 квітня 2020 року включно", – повідомила старший помічник керівника ГУ СКР по Криму і Севастополю Ольга Постнова.

18 лютого ФСБ Росії заявила про затримання двох підозрюваних 2003 і 2004 року народження підготовці терористичних актів в освітніх установах Керчі. У відомстві стверджують, що затримані є прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, причетного до вбивства 20 осіб у Керченському політехнічному коледжі в жовтні 2018 року".

Після цього повідомлялося, що у Криму проведуть перевірки і посилять охорону шкіл із-за справи ФСБ проти підлітків.


суд Крым теракт ФСБ РФ Керчь
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