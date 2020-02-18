Чернігівська область стала третьою в Україні по збору зернових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську обласну державну адміністрацію.
Рівень урожайності 65,2 центнера з гектара. Показник на 16,1 вищий, ніж у середньому по Україні.
Найбільше зернових зібрали сільськогосподарські агроформування Прилуцького району – 524 тисячі тонн, Бобровицького – 462, Ічнянського – 379, Ніжинського – 352, Бахмацького – 349, Борзнянського та Чернігівського – по 302 тисячі тонн.
Найвищий урожай кукурудзи - рекордні понад 3,9 мільйона тонн, 2 місце в загальноукраїнському рейтингу. Врожайність цих зернових 79,4 центнера з гектара.
Чернігівщина отримала третю позицію за збором жита, четверту – вівса.
За 11 місяців 2019 року Чернігівщина експортувала зерна на 330,4 мільйона доларів США, а це на 16,2% від показника минулого року.
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