Чернігівська область стала третьою в Україні по збору зернових

За підсумками 2019 року Чернігівська область має третю позицію в Україні за валовим збором зернових та зернобобових культур. Показник у майже 5 мільйонів тонн врожаю став рекордним для регіону.

Фото із сайту Чернігівської ОДА

За підсумками 2019 року Чернігівська область має третю позицію в Україні за валовим збором зернових та зернобобових культур. Показник у майже 5 мільйонів тонн врожаю став рекордним для регіону.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську обласну державну адміністрацію. Рівень урожайності 65,2 центнера з гектара. Показник на 16,1 вищий, ніж у середньому по Україні. Найбільше зернових зібрали сільськогосподарські агроформування Прилуцького району – 524 тисячі тонн, Бобровицького – 462, Ічнянського – 379, Ніжинського – 352, Бахмацького – 349, Борзнянського та Чернігівського – по 302 тисячі тонн. Найвищий урожай кукурудзи - рекордні понад 3,9 мільйона тонн, 2 місце в загальноукраїнському рейтингу. Врожайність цих зернових 79,4 центнера з гектара. Чернігівщина отримала третю позицію за збором жита, четверту – вівса. За 11 місяців 2019 року Чернігівщина експортувала зерна на 330,4 мільйона доларів США, а це на 16,2% від показника минулого року.

.