Херсонського митника судитимуть за махінації на сотні тисяч гривень
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, передає RegioNews.
Раніше ми повідомляли, що в зоні митного контролю міжнародного аеропорту "Херсон" затримали на хабарі головного держінспектора митного посту "Херсон-аеропорт".
"Слідством встановлено, що інспектор протягом 2016-2018 років, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, здійснюючи митне оформлення суден закордонного плавання в пунктах їх пропуску, вносив у документи завідомо недостовірні відомості, надаючи зацікавленим особам можливість не сплачувати передбачені митні платежі", - йдеться у повідомленні
В результаті махінацій підозрюваного державний бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 350 тисяч гривень. Також встановлюється причетність інших осіб. Слідчі дії тривають.
У разі доведення провини, митнику загрожує термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також повідомлялося, що в Херсонському аеропорту викрили митників, які "заробляли" до $4 тисяч за зміну
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