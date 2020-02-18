Херсонського митника судитимуть за махінації на сотні тисяч гривень

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому державному інспектору митного оформлення митного поста "Херсон-Порт" Херсонської митниці, який вимагав гроші за ввезення товару.

Фото: ДБР

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому державному інспектору митного оформлення митного поста "Херсон-Порт" Херсонської митниці, який вимагав гроші за ввезення товару.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, передає RegioNews.

Раніше ми повідомляли, що в зоні митного контролю міжнародного аеропорту "Херсон" затримали на хабарі головного держінспектора митного посту "Херсон-аеропорт".

"Слідством встановлено, що інспектор протягом 2016-2018 років, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, здійснюючи митне оформлення суден закордонного плавання в пунктах їх пропуску, вносив у документи завідомо недостовірні відомості, надаючи зацікавленим особам можливість не сплачувати передбачені митні платежі", - йдеться у повідомленні

В результаті махінацій підозрюваного державний бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 350 тисяч гривень. Також встановлюється причетність інших осіб. Слідчі дії тривають.

У разі доведення провини, митнику загрожує термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також повідомлялося, що в Херсонському аеропорту викрили митників, які "заробляли" до $4 тисяч за зміну