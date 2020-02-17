Голова Львівської ОДА шукає таланти
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на особисту сторінку голови ОДА у facebook.
"Створити середовище розвитку молоді, яка змінить Україну. І це не порожні слова, а один з основних постулатів моєї діяльності. У моїй команді, як колись в бізнесі, так і зараз в ОДА, багато молоді. Я розумію всю важливість навчання молодого покоління і хочу дати можливість розвитку для перспективної молоді, яка зробить зміни в місті, країні та навіть світі і буде слугувати прикладом для інших", - повідомляє Козицький.
Пропонує написати у коментарях під своїм дописом бізнес-ідею або опис стартапу, який допоможе розвитку або вирішить одну з проблем Львівщини. Автор найкращої ідеї матиме змогу протягом 5 місяців навчатись у West Ukrainian Business School WUBS у Львові - Західноукраїнська Бізнес Школа.
Ідеї можна подати до 12 години 21 лютого 2020 року.
Участь можуть взяти молоді люди віком від 17 до 25 років. Коментар має містити три пункти: суть бізнес-ідеї, яку актуальну проблему Львівщини вона вирішить, скільки часу і інвестицій потрібно на реалізацію. Також слід залишити контакти, вказати свій вік та населений пункт.
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