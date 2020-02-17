15:07  16 лютого
Росія зневажає суверенітет європейських держав - міністр оборони Німеччини
16:56  16 лютого
На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу
14:43  16 лютого
У Києві затримали екс- "смотрящего" Запоріжжя Євгена Анісімова
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2020, 11:45 5

Голова Львівської ОДА шукає таланти

Читайте также
на русском языке
17 лютого 2020, 11:45 5
Читайте также на русском языке
Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький оголосив конкурс для молоді віком від 17 до 25 років. Пропонує написати бізнес-ідею для розвитку регіону, а натомість обіцяє забезпечити навчання в бізнес школі.
На фото Максим Козицький
Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький оголосив конкурс для молоді віком від 17 до 25 років. Пропонує написати бізнес-ідею для розвитку регіону, а натомість обіцяє забезпечити навчання в бізнес школі.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на особисту сторінку голови ОДА у facebook.

"Створити середовище розвитку молоді, яка змінить Україну. І це не порожні слова, а один з основних постулатів моєї діяльності. У моїй команді, як колись в бізнесі, так і зараз в ОДА, багато молоді. Я розумію всю важливість навчання молодого покоління і хочу дати можливість розвитку для перспективної молоді, яка зробить зміни в місті, країні та навіть світі і буде слугувати прикладом для інших", - повідомляє Козицький.

Пропонує написати у коментарях під своїм дописом бізнес-ідею або опис стартапу, який допоможе розвитку або вирішить одну з проблем Львівщини. Автор найкращої ідеї матиме змогу протягом 5 місяців навчатись у West Ukrainian Business School WUBS у Львові - Західноукраїнська Бізнес Школа.

Ідеї можна подати до 12 години 21 лютого 2020 року.

Участь можуть взяти молоді люди віком від 17 до 25 років. Коментар має містити три пункти: суть бізнес-ідеї, яку актуальну проблему Львівщини вона вирішить, скільки часу і інвестицій потрібно на реалізацію. Також слід залишити контакти, вказати свій вік та населений пункт.


Львов Львів ідея молодь
У Львові виділили мільйон гривень на підтримку громадських організацій
17 лютого 2020, 11:10
У Львові інноваційно лікуватимуть каштани
14 лютого 2020, 15:53
Ми за футбол: ФК "Карпати" передали громаді Львова
13 лютого 2020, 14:54
Останні Популярні
Олексій Кошель
Андрій Романенко
Айдер Муждабаєв
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чому не призначають губернатора Сумщини
17 лютого 2020, 09:00
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Бунечко Віталій Іванович
Голова Житомирської обласної державної адміністрації
Прокопенко Андрій Леонідович
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації
Всі досьє »