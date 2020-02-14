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14 лютого 2020, 17:16

Захворюваність грипом в Запоріжжі перевищила епідпоріг

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14 лютого 2020, 17:16
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За даними фахівців, епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 4,8%.
Фото: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
За даними фахівців, епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 4,8%.

Про це передає Regionews, посилаючись на Обласний лабораторний центр МОЗ.

Більше половини хворих (65,4%) склали діти і підлітки до 17 років.

Лише за останній тиждень в Запоріжжі зареєстровано 5,4 випадків захворювання на ГРВІ та грип. Станом на 14 лютого, щоб запобігти вірусне захворювання, вакциновано 14,5 тисяч городян.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області від грипу померло п'ятеро людей.


грипп эпидпорог
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