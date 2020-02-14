Фіскалам нарешті знайшли главу

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції Сергія Солодченка

Фото: sfs.gov.uа

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції Сергія Солодченка

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відповідне розпорядження уряду від 12 лютого 2020 року.

Одночасно Кабмін визнав такою, що втратила чинність, розпорядження від 17 липня 2019 року №556 про тимчасове покладення виконання обов'язків голови ГФС на Дениса Гутенка.

ДОВІДКА: Сергій Солодченко є начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ГФС України.

Народився в 1975 році в Луганській області. Після закінчення в 1998 році Луганського інституту внутрішніх справ МВС України до 2002 року проходив службу в органах внутрішніх справ. У податковій міліції працює з 2002 року. З квітня 2018 року начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ГФС України.

Нагадаємо, в січні 2020 року і грудні 2019 року Кабмін призначав заступників голови Державної фіскальної служби.

У 2019 році Державна фіскальна служба була розділена на Державну податкову службу і Державну митну службу.