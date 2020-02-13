19:07  13 лютого
У МВФ застопорилися за допомогою в $5 млрд для України
18:46  12 лютого
Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар
17:23  13 лютого
Коломойський взявся за виробництво зброї - ЗМІ
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2020, 12:20

У Миколаївській області підприємство незаконно скидало стічні води у річку

Читайте также
на русском языке
13 лютого 2020, 12:20
Читайте также на русском языке
У Миколаївській області у СМТ Арбузинка місцеве підприємство без відповідного дозволу скидало в річку так звані «зворотні води».
У Миколаївській області у СМТ Арбузинка місцеве підприємство без відповідного дозволу скидало в річку так звані «зворотні води».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Гоэкоинспекции України.

Своїми діями комунальне підприємство завдало державі майже 300 тисяч гривень збитків.

"Держінспекторами ДЕІ у Миколаївській області за результатами перевірки КП "Арбузинського комбінату комунальних послуг" нараховано збитків на суму 299 тисяч 707 грн за скидання зворотніх вод у річку Арбузинка без дозволу на спеціальне водокористування", – йдеться в повідомленні.

Відео із місця рубки

Держінспекторами ДЕІ у Миколаївській області. за результатами перевірки КП "Арбузинський комбінат комунальних послуг" нараховано збитків на суму 299 тис. 707 грн за за скид зворотніх вод у річку Арбузинка без дозволу на спеціальне водокористування. Інспекторами ДЕІ у Вінницькій області виявлено факт незаконної порубки дерев у кількості 57 шт. різних порід та діаметрів в полезахисній лісовій смузі за межами с. Кивачівка Теплицького району Вінницької області на території Краснопільської сільської ради. Розмір завданих державі збитків становить 473 900,65 грн. Матеріали перевірки направлено до Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Відео з місця рубки

Опубліковано Державна екологічна інспекція України Вівторок, 11 лютого 2020 р.


экология
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
Андрій Романенко
Координатор Центру в ДІЙ-Краматорськ
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Прокопенко Андрій Леонідович
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досьє »