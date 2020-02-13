У Миколаївській області підприємство незаконно скидало стічні води у річку
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Гоэкоинспекции України.
Своїми діями комунальне підприємство завдало державі майже 300 тисяч гривень збитків.
"Держінспекторами ДЕІ у Миколаївській області за результатами перевірки КП "Арбузинського комбінату комунальних послуг" нараховано збитків на суму 299 тисяч 707 грн за скидання зворотніх вод у річку Арбузинка без дозволу на спеціальне водокористування", – йдеться в повідомленні.
Відео із місця рубки
Держінспекторами ДЕІ у Миколаївській області. за результатами перевірки КП "Арбузинський комбінат комунальних послуг" нараховано збитків на суму 299 тис. 707 грн за за скид зворотніх вод у річку Арбузинка без дозволу на спеціальне водокористування. Інспекторами ДЕІ у Вінницькій області виявлено факт незаконної порубки дерев у кількості 57 шт. різних порід та діаметрів в полезахисній лісовій смузі за межами с. Кивачівка Теплицького району Вінницької області на території Краснопільської сільської ради. Розмір завданих державі збитків становить 473 900,65 грн. Матеріали перевірки направлено до Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Відео з місця рубкиОпубліковано Державна екологічна інспекція України Вівторок, 11 лютого 2020 р.
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