Фірма екс-головного лісівника України намагається узаконити нелегально викопані ставки

Підприємство «Волинська ягідка», яке вирощує лохину, два роки використовувало ставки без платних спецдозволів. Свердловини для ставків пробурили теж нелегально, внаслідок чого міліє озеро Світязь і падає рівень води у місцевих колодязях.

Підприємство «Волинська ягідка», яке вирощує лохину, два роки використовувало ставки без платних спецдозволів. Свердловини для ставків пробурили теж нелегально, внаслідок чого міліє озеро Світязь і падає рівень води у місцевих колодязях.

ТОВ «Волинська ягідка» оголосила про початок двох процедур оцінки впливу на довкілля щодо зрошення плантацій лохини в Шацькому районі, пише видання «Сила правди».

«Волинська ягідка» є найбільшим виробником лохини в області. Засновниками «Волинської ягідки» є Оксана Богдан, Ольга Погребник та Світлана Бондар. Останні дві – дочка та дружина екс-керівника Держлісагентства Володимира Бондаря. Після посадки лохини в 2018 році фірмі компенсували з бюджету 3,18 млн грн.

У повідомленнях про плановану діяльність на 2020 рік «Волинська ягідка» заявила, що хоче обладнати 6 свердловин і 2 водонакопичувальні басейни загальною площею майже 52 тис куб м. Воду для плантацій лохини будуть брати з Прип’яті.

«Насправді обидві водойми вже давно існують. Враховуючи, що вони були заповнені водою протягом посушливого 2019-го, можна з високою вірогідністю припустити, що і свердловини вже побудовані», — розказав аналітик Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» Петро Тєстов.

Створення штучних водойм відноситься до спеціального водокористування, воно є платним і для такої діяльності потрібно отримати спецдозвіл. «Волинська ягідка» дозволу не отримувала. Проблему з нелегальними водоймами помітили влітку 2019 році, коли було зафіксовано різке обміління озера Світязь, а згодом падіння рівня води зафіксували в інших водоймах і навіть приватних колодязях в Шацькому районі Волині. Науковці в цьому запідозрили неконтрольоване буріння приватних свердловин і плантації лохини, які потребують значних об’ємів води для поливу.

В січні 2020 року прокуратура Волині повідомила про відкрите кримінальне провадження відносно посадовців Держекоінспекції, які допустили таку ситуацію. В цій справі фігурують також ПП Флора та ТОВ «Бугагро». Бенефіціаром ТОВ «Буагро» вказаний депутат Любомльської міськради Волинської області Роман Строцюк. Власниками ПП «Флора» є екс-замміністр Міненерго Ігор Діденка та Роман Приходько.

Кінцева сума збитку, нанесеного екосистемі краю, поки не визначена. Немає і рішення, що ж робити з нелегальними водоймами, щоб зберегти екосистеми Світязя і Прип'яті.