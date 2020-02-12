Фірма екс-головного лісівника України намагається узаконити нелегально викопані ставки
ТОВ «Волинська ягідка» оголосила про початок двох процедур оцінки впливу на довкілля щодо зрошення плантацій лохини в Шацькому районі, пише видання «Сила правди».
«Волинська ягідка» є найбільшим виробником лохини в області. Засновниками «Волинської ягідки» є Оксана Богдан, Ольга Погребник та Світлана Бондар. Останні дві – дочка та дружина екс-керівника Держлісагентства Володимира Бондаря. Після посадки лохини в 2018 році фірмі компенсували з бюджету 3,18 млн грн.
У повідомленнях про плановану діяльність на 2020 рік «Волинська ягідка» заявила, що хоче обладнати 6 свердловин і 2 водонакопичувальні басейни загальною площею майже 52 тис куб м. Воду для плантацій лохини будуть брати з Прип’яті.
«Насправді обидві водойми вже давно існують. Враховуючи, що вони були заповнені водою протягом посушливого 2019-го, можна з високою вірогідністю припустити, що і свердловини вже побудовані», — розказав аналітик Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» Петро Тєстов.
Створення штучних водойм відноситься до спеціального водокористування, воно є платним і для такої діяльності потрібно отримати спецдозвіл. «Волинська ягідка» дозволу не отримувала. Проблему з нелегальними водоймами помітили влітку 2019 році, коли було зафіксовано різке обміління озера Світязь, а згодом падіння рівня води зафіксували в інших водоймах і навіть приватних колодязях в Шацькому районі Волині. Науковці в цьому запідозрили неконтрольоване буріння приватних свердловин і плантації лохини, які потребують значних об’ємів води для поливу.
В січні 2020 року прокуратура Волині повідомила про відкрите кримінальне провадження відносно посадовців Держекоінспекції, які допустили таку ситуацію. В цій справі фігурують також ПП Флора та ТОВ «Бугагро». Бенефіціаром ТОВ «Буагро» вказаний депутат Любомльської міськради Волинської області Роман Строцюк. Власниками ПП «Флора» є екс-замміністр Міненерго Ігор Діденка та Роман Приходько.
Кінцева сума збитку, нанесеного екосистемі краю, поки не визначена. Немає і рішення, що ж робити з нелегальними водоймами, щоб зберегти екосистеми Світязя і Прип'яті.
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