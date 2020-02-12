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12 лютого 2020, 08:58

Суд у Криму відпустив з-під арешту власника зоопарку Зубкова

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12 лютого 2020, 08:58
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Підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для власника зоопарку "Казка" і парку левів "Тайган" Олега Зубкова
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для власника зоопарку "Казка" і парку левів "Тайган" Олега Зубкова

Про це повідомляє із посиланням на Радіо Свободу.

Повідомляється, що Зубкову не можна виходити на вулицю з 22:00 до 6:00. Також суд зобов'язав бізнесмена прибувати на кожне засідання.

Нагадаємо, 3 лютого підконтрольний Росії Білогірський районний суд анексованого Криму заарештував кримського бізнесмена Олега Зубкова на два місяці у справі туристки Ольги Соломіної, яку вкусив лев у звіринці Зубкова.

ДОВІДКА: у липні 2018 року лев вкусив туристку Ольгу Соломину в сафарі-парку «Тайган». За словами жінки, в момент нападу хижака директор «парку Олег Зубков був поруч, але «не зміг відразу втихомирити своїх тварин». Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і «смикала лева за гриву», через що він її і вкусив.

Пізніше Росспоживнагляд в анексованому Криму провів перевірку через інцидент, але ніяких порушень не виявив.

У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, – тривалий конфлікт з окупаційною владою Криму. Зубков стверджує, що протягом п’яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.


арест Крым зоопарк СИЗО
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