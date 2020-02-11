У Чернівцях подорожчає проїзд у тролейбусах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернівецьку міську раду.
Вартість однієї поїздки у міському електротранспорті з 1 березня становитиме 5 гривень. Студенти сплачуватимуть три гривні, а школярі упродовж усього року – одну.
Розмір вартості проїзду у тролейбусах у нічний час з 23.00 до 05.00 становитиме 10 гривень. Пільги на проїзд у нічний час – з 23.00 до 05.00 не діятимуть для жодної категорії громадян.
Вартість місячного проїзного квитка в міському електричному транспорті становитиме 240 гривень. При безготівкову розрахунку за проїзд у міському електричному транспорті банківською, транспортною, «Карткою чернівчанина» тощо вартість проїзду становитиме 4 гривні.
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, взявши до уваги висновок департаменту розвитку міської ради щодо економічного обґрунтування розміру тарифу на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, розрахункові матеріали комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» та рішення комісії з питань тарифної політики в житлово-комунальній сфері Чернівців.
Перевезення громадян пільгових категорій здійснюватиметься без обмежень на підставі укладених договорів з Департаментом праці та соціального захисту населення міської ради. З 1 жовтня 2020 року перевезення здійснюватиметься за наявності у пасажира пільгової категорії «Картки чернівчанина» для проведення безготівкового розрахунку. Пільги на проїзд для студентів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, учнів шкіл з 1 жовтня 2020 року діятимуть при безготівковій оплаті банківською або транспортною карткою за наявності студентського або учнівського квитка.
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