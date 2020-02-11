У Чернівцях подорожчає проїзд у тролейбусах

Із 1 березня у Чернівцях вартість проїзду у міському електротранспорті зміниться. Для економії краще розраховуватися картками або ж придбати проїзний квиток.

Із 1 березня у Чернівцях вартість проїзду у міському електротранспорті зміниться. Для економії краще розраховуватися картками або ж придбати проїзний квиток.