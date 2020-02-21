Думка: перетворили евакуацію 45 осіб на виклик космічного масштабу
1. Скалецька. Це не міністр. Це якесь чудовисько, змішане з блюзнірства і ідіотизму. Вона провалила все. З першого дня. І історія з коронавірусом, де провалено інформування, організацію реакції, антикризова комунікація - апофеоз.
2. Аваков. Який особисто відповідальний за нагнітання паніки зі своїми ідіотськими костюми хімзахисту і нездатністю організувати транзит людей в Україні.
3. Пристайко. МЗС. Консульський облік? Супровід громадян з першого дня? Взаємодія з військовими і спецслужбами з організації вивозу?
4. Депутат Дубінський (СН). "У Обухівський район їх не повезуть". А потім накидав на жителів Західної України.
5. Депутат Синютка (ЄС). "До Львова їх привезли як помста за патріотизм". Бонусом сюди ж Цеголко зі своїми "нас відволікають від злочинів Януковича".
6. Губернатор Харківської області: "Не переживайте, в Харківській області "вони" не залишаться".
7. Президент Зеленський, який на початку сказав ідіотську херню на брифінгу "Та я у вас поселю людей з Уханя", а сьогодні його офіс брехав про Санжари та місцевий санаторій. Ще підкинувши вогнику.
8. Прес-офіцери Офісу президента і Кабміну. Які. Такі тупі, що не змогли сформувати ОДИН ГОЛОС в цій ситуації суперкризової.
Як мінімум ці люди несуть ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність за те, що така ситуація склалася і те, як вона посилилася.
Ні, не треба розповідати, що у всьому винен тільки народ.
Ні, не треба все валити на попередників або криза інститутів.
Можна було вирішити питання з вивезенням 45 людей з Китаю.
Але на кожному кроці ставало тільки гірше.
Тому що одні - некомпетентні ідіоти.
Інші - провокатори.
А треті - боягузливі і безвідповідальні бюрократи.
Ви перетворили евакуацію 45 осіб на виклик космічного масштабу. Це талант. Але ну вас до біса, таких красивих і розумних.
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