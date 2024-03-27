Возраст мобилизации не будет уменьшаться до 18 лет, — Минобороны

В Минобороны Украины дали разъяснение, что предусматривает законопроект № 10449 о мобилизации и военной подготовке

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

Так, Минобороны пояснило, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизации и военной подготовке. А именно:

Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет

С 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка

От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан

Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное

Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы

Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала о новом законопроекте по мобилизации заключенных для защиты страны.

Как сообщалось ранее, в законопроект о мобилизации уже подали почти 4,2 тыс. поправок. Народная избранница от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз рассказала, сколько поправок в новый законопроект о мобилизации внесли депутаты каждой из партий.

22 марта Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 260 поправок к законопроекту о мобилизации и поддержал предоставление отсрочки для аспирантов всех форм обучения.

Новый законопроект о мобилизации, в частности, предусматривает создание электронного военнообязанного кабинета, а также снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Обо всех предложениях законопроекта RegioNews рассказывал в своей статье.