Ночью украинская ПВО работала в трех областях

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 27 марта украинские военные сбили 10 российских ударных дронов типа "Шахед"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, противник атаковал ударными БПЛА из Курской области РФ. Всего было применено 13 вражеских беспилотников. Сбито – 10 в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

"К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - добавили в Воздушных силах.

Напомним, как сообщалось ранее, в результате атаки вражеских дронов в ночь на 27 марта на Харьковщине получил ранение гражданский мужчина. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения.