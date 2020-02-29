Харьковские правоохранители объявили о подозрении 56-м участникам массовых столкновений на рынке "Барабашово"

Правоохранители Харькова выясняют местонахождение всех лиц, участвовавших в столкновениях на рынке "Барабашово" в Харькове

Правоохранители Харькова выясняют местонахождение всех лиц, участвовавших в столкновениях на рынке "Барабашово" в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, пишет RegioNews.

В прокуратуре отметили, что по факту столкновений были задержаны 55 человек. У них изъяли семь травматических пистолетов и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивым и газовых баллончиков, пиротехнику и автомобиль. Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), в Киевский районный суд внесено ходатайство об избрании указанным лицам мер.

28 февраля еще одному участнику массовых беспорядков было сообщено о подозрении в правонарушении по той же статье.

"Также установлены другие лица, участвовавшие в схватке. Сейчас выясняется их местонахождение для проведения с ними соответствующих следственных и процессуальных действий", - говорится в сообщении.

Напомним, на крупнейшем в Украине рынке "Барабашово" в Харькове 27 февраля произошли массовые столкновения, в которых принимали участие представители охранной фирмы. Они пытались демонтировать арку на въезде в рынке.

Предприниматели рынка обвинили харьковского мэра Геннадия Кернеса в том, что он прислал на "Барабашово" "титушек" с пистолетами, прутьями и гранатами, в результате чего пострадали люди".

28 февраля предприниматели "Барабашово" требовали расследования столкновений на территории ТЦ и уголовной ответственности для харьковского городского головы Геннадия Кернеса и активных участников инцидента.