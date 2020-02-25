Мэр Запорожья призвал депутатов выступить против закрытия трех тубдиспансеров

Городской глава Запорожья Владимир Буряк предложил депутатам обратиться к президенту и попросить не закрывать противотуберкулезные амбулаторных диспансеры

Фото: Facebook страница Владимира Буряка

Городской глава Запорожья Владимир Буряк предложил депутатам обратиться к президенту и попросить не закрывать противотуберкулезные амбулаторных диспансеры

Об этом сообщил мэр Владимир Буряк в своем Facebook, передает RegioNews.

Так, с 1 апреля 2020 года в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулаторий. Соответствующее решение, в рамках реализации медицинской реформы, принял запорожский областной совет.

Через месяц полностью прекратят работу Шевченковская, Вознесеновская и Александровская противотуберкулезные амбулатории. Сотрудников этих медучреждений уже предупредили о массовом сокращении.

Оно коснется порядка 80% обслуживающего и медицинского персонала – около 120 человек. На весь город планируется оставить всего 12 квалифицированных фтизиатров и примерно столько же медсестер. Остальным уже сейчас предлагается искать либо новое место работы вне медицины, либо переквалифицироваться в семейных врачей.

В связи с этим Владимир Буряк предложил депутатам горсовета принять обращение к Президенту Украины, Кабмину и Запорожскому областного совета о недопустимости закрытия противотуберкулезных амбулаторных диспансеров, сокращение их финансирования, уменьшение койко-мест, освобождение врачей-фтизиатров.

"Наша область — в пятерке регионов Украины с самым высоким уровнем заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения и была на первом месте по уровню заболеваемости детей. Поэтому такая ситуация вызывает большой общественный резонанс, поэтому мы не можем допустить закрытия таких специализированных медучреждений. В случае необходимости город готов помочь облсовету средствами для сохранения штата медицинских работников", - написал Буряк.