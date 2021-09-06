Киев погряз в системном кризисе, возникшем из-за заполитизированности руководителей КГГА, - Владислав Трубицын

Система исполнительной власти слишком политизирована и от этого страдает Киев и все горожане

Об этом в интервью на YouTube-канале InterVizor.TV заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", глава межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

"Киев - это столица страны, это мегаполис и это сложный механизм. И результатом его положительного развития станет именно разделение должностей и полномочий мэра и главы КГГА", - сказал он.

Ведь сейчас, по словам депутата, за ширмой внешнего успеха и благополучия в Киеве скрывается весьма неэффективная работа в КГГА, особенно в части функционирования коммунальных предприятий.

"Де-факто КГГА - заложница политической ситуации в стране, и мы не видим качественных изменений и положительной динамики в развитии города", - подчеркнул он.

Владислав Трубицын также отметил, что сейчас Киев находится в системном управленческом кризисе, которая порождена тем, что в деятельности столичной власти много политики и ее усилия направлены на решение политических вопросов, а не на организацию хозяйственной жизни столицы.

"И именно поэтому хозяйственная деятельность для городских властей уже даже не на втором месте", - подчеркнул он.

Подытоживая депутат добавил, что КГГА требует кардинальной перезагрузки при отстранении от ее работы политической составляющей и конфликта с центральной властью. "А перезагрузка столичной исполнительной власти и ее дальнейшие действия должны формироваться в диалоге с общественностью, с киевлянами. Это важно", - подчеркнул Владислав Трубицын.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Владислав Трубицын заявлял, что из-за излишней политизированности исполнительная власть Киева работает неэффективно, что негативно отражается на жизни киевлян.