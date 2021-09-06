13:40  06 сентября
Украина уже на следующей неделе может перейти в "желтую" зону карантина, - Ляшко
10:49  06 сентября
В трех областях уровень COVID-госпитализации превышает норму - Минздрав
16:58  06 сентября
На Донбассе оккупанты сбросили с беспилотника две мины на жилой сектор
UA | RU
UA | RU
06 сентября 2021, 15:28 582

Киев погряз в системном кризисе, возникшем из-за заполитизированности руководителей КГГА, - Владислав Трубицын

06 сентября 2021, 15:28 582
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Система исполнительной власти слишком политизирована и от этого страдает Киев и все горожане

Об этом в интервью на YouTube-канале InterVizor.TV заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", глава межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

"Киев - это столица страны, это мегаполис и это сложный механизм. И результатом его положительного развития станет именно разделение должностей и полномочий мэра и главы КГГА", - сказал он.

Ведь сейчас, по словам депутата, за ширмой внешнего успеха и благополучия в Киеве скрывается весьма неэффективная работа в КГГА, особенно в части функционирования коммунальных предприятий.

"Де-факто КГГА - заложница политической ситуации в стране, и мы не видим качественных изменений и положительной динамики в развитии города", - подчеркнул он.

Владислав Трубицын также отметил, что сейчас Киев находится в системном управленческом кризисе, которая порождена тем, что в деятельности столичной власти много политики и ее усилия направлены на решение политических вопросов, а не на организацию хозяйственной жизни столицы.

"И именно поэтому хозяйственная деятельность для городских властей уже даже не на втором месте", - подчеркнул он.

Подытоживая депутат добавил, что КГГА требует кардинальной перезагрузки при отстранении от ее работы политической составляющей и конфликта с центральной властью. "А перезагрузка столичной исполнительной власти и ее дальнейшие действия должны формироваться в диалоге с общественностью, с киевлянами. Это важно", - подчеркнул Владислав Трубицын.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Владислав Трубицын заявлял, что из-за излишней политизированности исполнительная власть Киева работает неэффективно, что негативно отражается на жизни киевлян.

Владислав Трубицын Киев КГГА

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Выход из политического кризиса в Запорожье: почему мэр Буряк "дал заднюю"
Округ №197: проявится ли на Черкасщине "синдром Вирастюка"
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua