В Херсонской области мужчина пытался вынести мину с поля: он погиб

Иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Около 18:00 47-летний пострадавший госпитализирован в больницу с травмами грудной клетки, лица, рук и ног.

"Мужчина получил ранения, когда пытался вынести мину с поля. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", - говорится в сообщении.

Александр Прокудин в очередной раз призвал наткнувшихся на опасную находку херсонцев отходить на безопасное расстояние и вызвать спасателей или полицию.

Напомним, днем 13 сентября российская армия атаковала жилые кварталы Херсона. Захватчики ударили по многоэтажке в центре города.