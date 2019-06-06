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На Київщині у пожежі живцем згоріло близько 150 тис. курей

05 червня 2019

У пожежі на птахофабриці, яка сталася у місті Васильків Київської області, згоріли близько 150 тис. курей. Про це повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, передає УНН.

“На момент виникнення пожежі всередині цього цеху (в якому виникла пожежа – ред.) перебувало приблизно 150 тис. голів курей, всі вони у вогні загинули”, – зазначила Рубан.

За її словами, всі кури згоріли одразу через дуже високу температуру.

За попередніми даними та зі слів працівників, горіти почав дах, а потім полум’я перекинулося вниз.

“Наразі причини (пожежі – ред.) точно сказати не можна, бо відбувається розбирання та проливання завалів, щоб не допустити повторного виникнення пожежі. На місці працює слідчо-оперативна група, за результатами діяльності якої буде з’ясовано причини”, – повідомила Рубан.

За її словами, загасити пожежу вдалося швидко, оскільки на території було водопостачання.

Як зазначила Рубан, будівля цеху вигоріла по всій площі, але цехи, які знаходилися поряд, вціліли.

Наразі пожежа повністю ліквідована, загиблих та потерпілих немає.

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