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В Україні розробляють законопроект про відшкодування аграріям акцизу за купівлю пального

05 червня 2019

«Агро-Продовольча Рада» спільно з Українською аграрною асоціацією (УАА) розробляють законопроект про відшкодування аграріям акцизу при покупці пального, повідомляє agropolit.com

Є кілька першочергових питань, які підніматимуть у рамках роботи громадської спілки«Агро-Продовольчої Ради», розповів один із членів новоствореного об’єднання, заступник голови УАА Мар’ян Заблоцький.

«До кінця року робитимемо все, аби знизити витрати аграріїв на виробництво. Так в Україні портові збори у 2,5 разу вищі, ніж за кордоном. Надто високі тарифи «Укрзалізниці»… Хочемо, щоб аграріям відшкодовували акциз на пальне. Сьогодні власники дизельних локомотивів його не платять під приводом того, що вони не їздять по дорогах. Трактори теж 90 відсотків свого робочого часу не їздять по них, але чому тоді мають платити? Ми придумали модель, за якої аграріям відшкодовуватимуть акциз на пальне, що заплатили за придбання бензину. Це приблизно 12 доларів на 1 га, і це реально запропонувати Раді нового скликання. Всі ініціативи ми підготуємо разом із Агро-Продовольчою Радою та будемо ініціювати», — розповідає він.

Мар’ян Заблоцький також розповів, чому УАА приєдналася до новоствореної ради.

“Ми думали над тим, щоби допомогти зробити публічну асоціацію, яка займатиметься публічним тиском для вирішення болючих аграрних питань. Раніше в рамках нашої асоціації ми вже писали правильні законопроекти та пропонували їх депутатам з агрокомітету. Оскільки більшість із них аграрії, то великих пояснень про потрібність таких ініціатив не було. За останні 6 років у раді прийнято 12 законів нашого авторства. Але в нашій діяльності з’явилися питання, за які багато хто боявся братися: робота АМПУ, «Укрзалізниця». Ці питання мають вирішуватися публічним тиском, адже вимагають прийняття рішення на найвищому політичному рівні. Тому для нас важливий розвиток таких організацій, як «Агро-Продовольча Рада», які мають стати ефективним інструментом публічного тиску”, — підсумував він.

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