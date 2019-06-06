"Живий пластир" допоможе при серцевих нападах

"Живий пластир" для людського серця, що містить мільйони живих стовбурових клітин, здатний допомогти людям швидко оговтатися після серцевого нападу, стверджують британські вчені.

Цей винахід має розмір всього три на два сантиметри, вирощується в лабораторних умовах зі зразків клітин пацієнта, а потім перетворюється в здоровий серцевий м'яз.

Він також виробляє хімічні компоненти, які відновлюють уже працююючі клітини серця.

Експерти з Імперського коледжу Лондона представили цей винахід на конференції з серцевих хвороб у Манчестері. Там вони заявили, що випробування на кроликах показали його безпечність.

За інформацією Британського товариства кардіологів, вже в найближчі два тижні повинні початися випробування на людях.

Серцевий напад трапляється в той момент, коли закупорена артерія блокує надходження крові до серцевого м'яза, позбавляючи його кисню і поживних елементів.

Це може серйозно підірвати роботу серця з перекачування крові, а також призвести до невиліковної серцевої хвороби.

За статистикою, від серцевих хвороб страждають близько 920 тисяч британців.

"У якийсь момент ми сподіваємося включити цей пластир для серця в звичайну програму лікування, яке лікарі пропонують пацієнтам, які перенесли серцевий напад", - говорить дослідник Річард Джаббур.

"Ми збираємося виписувати такі пластирі для людей з серцевими хворобами поряд з іншими медикаментами. Ви просто берете його з полиці і встановлюєте пацієнту", - пояснює він.

За словами професора Британського фонду з вивчення серцевих хвороб Метіна Авкірана, сьогодні не існує надійного засобу від серцевої недостатності, яка різко погіршує життя людей.

"Якщо ми зможемо залатати серце і допомогти йому відновитися, нам вдасться поліпшити здоров'я таких людей", - стверджує вчений.