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Сутички в Одесі: десятки постраждалих та затриманих

04 червня 2019

В Одесі сталися сутички у будівлі ректорату Одеського національного медичного університету. Про це повідомляють прес-служби поліції та Міністерства охорони здоров'я.

Під час сутичок постраждали 28 людей, двоє з них - доросла і дитина госпіталізовані в стані середньої тяжкості, повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на Одеський центр екстреної медицини і медицини катастроф.

"Невідомі особи увірвались до будівлі ректорату Одеського національного медичного університету та силовими методами перешкоджали проведенню позачергового засідання Наглядової ради ОНМедУ", - пояснюють у міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області, "для з'ясування обставин" у відділок поліції доставлено 51 людину.Під час конфлікту один поліцейський отримав тілесні ушкодження.

"Попередньо дії учасників конфлікту кваліфікуються за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу", - зазначають у поліції.

Зранку також поліцію повідомили про замінування трьох корпусів медичного університету. Інформація не підтвердилася.

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