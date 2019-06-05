Apple відмовляється від iTunes і обіцяє новий надпотужний комп'ютер

Технологічний гігант Apple оголосив, що його медіа-додаток iTunes закривається, а виконувати його функції будуть Apple Music, Apple Podcasts і Apple TV.https://www.bbc.com/ukrainian/news-48508765

Чутки про те, що Apple збирається закрити музичний додаток, запущений у 2003 році, ходили вже давно, розповідають кореспонденти BBC News з питань технологій Зої Клейнман та Марі-Енн Рассон.

Крім того, в понеділок на Всесвітній конференції розробників Apple (WWDC) оголосили про впровадження нових заходів безпеки на пристроях компанії: створено новий механізм авторизації користувачів в додатках замість використання акаунтів у соцмережах.

Нарешті, на WWDC нам розповіли про нову версію операційної системи, нові додатки Apple Watch і найпотужніший настільний комп'ютер.