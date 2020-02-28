Посилали один одного і обливалися водою: депутати Мелітопольської міськради проголосували за всі питання "пакетом"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Местные вести.
Так, напередодні сесії у соцмережі з'явилося запрошення на акцію протесту проти високих тарифів ТОВ "Тепло Мелітополь". Ініціював його нардеп від "Слуги народу" Володимир Крейденко.
Також на сесію сьогодні прийшли аграрії. З десяток тракторів без номерних знаків приїхали під мерію. Водії і "диригент", який координував рух, від коментарів відмовилися. Причину акції пояснили помічник нардепа Сергія Мінько Любцов Євген і голова Новенської ОТГ Валентин Бутенко: продаж землі - це смерть для України.
На акції і пізніше на засіданні сесії були присутні також кілька аграріїв. Прийшли на акцію і селяни.
Власне, саме "веселощі" почалися ближче до приїзду В. Крейденко. Учасники двох акцій зійшлися у мерії. І під гуркіт тракторів з'ясовували стосунки. Найбільш активним був екс-мер Василь Єфименко. Він завзято доводив помічникові Крейденко, а пізніше і всім бажаючим, що для того, щоб тарифи знизилися в Мелітополі, повинна працювати Верховна Рада.
Нардепа Крейденко "земельники" зустріли криками "ганьба". В тісняві навіть зав'язалася невелика бійка.
Нардеп запрошував до сесійної зали всіх бажаючих. Проте близько півгодини потрапити в зал люди так і не змогли. Спочатку казали, що там нікого немає, потім, що там нараду. В результат Крейденко "увірвався в зал".
Нардеп одразу сів у президію. І став вимагати розмови з секретарем міськради Романом Романовим. Тим часом у залі збиралися депутати і громадські діячі.
Депутати підходили до трибуни і разом з поліцією намагалися вмовити нардепа відійти звідти. Володимир Крейденко голосно і наполегливо вимагав від Романова поговорити про тарифи.
Ситуація загострювалася. Прихильники Крейденко кричали про людей. Аграрії - закликали не ганьбитися. Плакати з гучними гаслами рвалися, опоненти посилали один одного в ж*** .
Депутат Павло Тимофеєв чи то навмисно, чи то випадково зачепив пляшку з водою, і вода розлилася на папери нардепа. Натомість нардеп вилив воду на голову Тимофеєву і заодно трошки на оточуючих.
Керуючий справами виконкому Михайло Семікін заявляв про спробу захоплення влади у виконкомі. Закликав поліцію втрутитися.
Секретар міськради Роман Романов крізь крик запропонував проголосувати весь порядок денний "пакетом".
Розпочинається голосування під шум і крики. В процесі депутатського волевиявлення Володимир Крейденко виліз на стіл президії. Нардеп пообіцяв зареєструвати у ВР постанову про розпуск міської ради. Поліцейські знімають нардепа зі столу.
Голосування закінчується, пакетне рішення, за словами лічильної комісії, набирає необхідну кількість голосів, і Роман Романов закриває сесію міськради.
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