Кернес не прийшов на суд у Полтаві у справі про побиття євромайданівців
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Харків.
За інформацією джерела, на заплановане сьогодні, 28 лютого, засідання не прийшли ні сам Кернес, ні його адвокати, ні потерпілі. Суд переніс засідання на 20 березня.
Нагадаємо, Кернеса і двох його охоронців підозрюють у викраденні і побитті учасників євромайдану в березні 2014 року.
2 березня 2015 року Кернесу повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі, катуванні і погрозі вбивством. 26 березня 2015 року Генпрокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо Кернеса і його охоронців.
2 квітня 2015 року було оголошено про перенесення розгляду справи з Дзержинського райсуду Харкова до Київського районного суду Полтави. Кримінальне провадження перебувало на розгляді Київського районного суду Полтави з 15 квітня 2015 року по 10 серпня 2018 року, після чого суд його закрив.
Ухвалою суддів Полтавського апеляційного суду від 31 січня 2020 року постанова Київського районного суду про припинення провадження скасована, а справу повернули на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.
Сам Кернес раніше назвав цю справу проти себе сфабрикованою і заявив, що зможе довести свою невинуватість.
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