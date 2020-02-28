Півсотні кораблів позбавили реєстрації за заходи в окупований Крим
Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", що відстежує заходи в кримські порти Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, рішення про позбавлення судна реєстрації приймається державою реєстрації. У кожному з цих випадків над просуванням їх прийняття працювали українські дипломати, зазначив Клименко.
"Це сталося не саме по собе, а тому що постійне представництво України при Міжнародній морській організації активно вимагає позбавлення прапорів у відповідних морських адміністрацій різних країн світу. Робить він це з 2017 року на основі фіксації порушень, яку здійснюють морська група волонтерів" миротворця ", моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції Blackseanews і "Майдану закордонних справ", - розповів він.
У представництві України про ММО відзначили, що власник судна, позбавленого прапора, втрачає гроші на проходження повторної реєстрації, сертифікації, а також з-за вимушеного простою судна, якому в цей період заборонено виходити в море, пише "Європейська правда".
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