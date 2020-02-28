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28 лютого 2020, 12:51 8

Півсотні кораблів позбавили реєстрації за заходи в окупований Крим

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28 лютого 2020, 12:51 8
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Кількість цивільних суден-порушників з "кримського чорного списку", які були позбавлені реєстрації прапора за заходи в порти окупованого Кримського півострова, кілька днів тому досягло п'ятдесяти
Фото: facebook/Andrii Klymenko
Кількість цивільних суден-порушників з "кримського чорного списку", які були позбавлені реєстрації прапора за заходи в порти окупованого Кримського півострова, кілька днів тому досягло п'ятдесяти

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", що відстежує заходи в кримські порти Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, рішення про позбавлення судна реєстрації приймається державою реєстрації. У кожному з цих випадків над просуванням їх прийняття працювали українські дипломати, зазначив Клименко.

"Це сталося не саме по собе, а тому що постійне представництво України при Міжнародній морській організації активно вимагає позбавлення прапорів у відповідних морських адміністрацій різних країн світу. Робить він це з 2017 року на основі фіксації порушень, яку здійснюють морська група волонтерів" миротворця ", моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції Blackseanews і "Майдану закордонних справ", - розповів він.

У представництві України про ММО відзначили, що власник судна, позбавленого прапора, втрачає гроші на проходження повторної реєстрації, сертифікації, а також з-за вимушеного простою судна, якому в цей період заборонено виходити в море, пише "Європейська правда".


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