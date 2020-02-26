У Мінветеранів назвали три напрямки стратегії реінтеграції Криму

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда вважає основними напрямками стратегії реінтеграції Криму освіту, культуру і правду

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда вважає основними напрямками стратегії реінтеграції Криму освіту, культуру і правду

Про це під час форуму "Age of Crimea" (Час Криму) повідомила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, повідомлє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Крим рано чи пізно повернеться до українського суверенітеру і наше завдання, зокрема української влади, зробити так, щоб у свідомості наших громадян, по обидва боки тимчасової адміністративної лінії, Крим завжди залишався українським. Для цього має бути сформований єдиний український порядок денний щодо кримської ідентичності", - сказала Коляда.

Вона зауважила, що мова йде про довготривалу комплексну стратегію реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"І якби ми не цінували унікальну географічну особливість півострова, нас насамперед цікавлять люди, їхня свідомість та самоідентифікація", - додала міністр.

"Як ми збираємось повертати Крим? Ми говоримо про це упродовж півроку, зокрема нашою урядовою командою і визначили для себе такі напрямки - освіта, культура і правда у вигляді доступу до інформації. Ось три основні кити нашої стратегії реінтеграції. І в центрі нашої уваги - діти та молодь", - наголосила Коляда.

За її словами, сьогодні на тимчасово окупованих територіях, в Донбасі і Крими, проживає близько мільйона дітей.

"З них понад 300 тисяч народилися вже після 2014 року, всі ці діти перебувають під постійним впливом антиукраїнської пропаганди і живуть у реаліях чужого порядку денного", - сказала урядовець.

Вона наголосила, що завдання української влади - забезпечити доступ до якісних українських освітніх та публічних послуг.

"Напрямок реінтеграції через освіту потрібно кардинально посилювати. Для цього урядова команда, на завдання Президента, розробила та винесла на розгляд концепцію реінтеграції дітей та молоді з тимчасово окупованих територій", - зазначила міністр.