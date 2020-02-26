У Миколаєві виділяють майже 15 мільйонів на усунення наслідків негоди

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради проголосував за виділення 14,9 мільйонів гривень з резервного бюджету для усунення наслідків ураганного вітру

Фото: Новости-N

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради проголосував за виділення 14,9 мільйонів гривень з резервного бюджету для усунення наслідків ураганного вітру

Таке рішення було ухвалено на засіданні виконкому у середу, 26 лютого, повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.

Питання щодо виділення коштів вніс з голосу перший заступник міського голови Володимир Криленко. Він повідомив про те, що напередодні відбулося засідання комісії з НС, де було піднято питання фінансування.

У проекті рішення пропонується головним розпорядникам дати наступні суми:

Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради — 6469,00 тисяч грн,

Адміністрація Центрального району — 150,00 тисяч грн,

Управління освіти — 4200,00 тисяч грн,

Управління охорони здоров'я — 200,00 тисяч грн,

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини — 450,00 тисяч грн,

Управління капітального будівництва — 3500,00 тисяч грн.

Як сказав мерОлександр Сєнкевич, цифри ще будуть уточнені, поки вони взяті "на око" так як поки що немає навіть точних площ пошкоджених дахів.

Нагадаємо, що в результаті бурі в місті впали понад 250 дерев. Також зірвало близько 75 дахів.