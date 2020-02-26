Президент Зеленський відправив "розбійника" Годунка до правоохоронців
Про це стало відомо з сюжету каналу "Телеканал Бориспіль", пише RegioNews.
Під час брифінгу під час відвідання Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування скандальний секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок задав питання президенту Зеленському про розкрадання коштів попереднім керівництвом РДА:
"Я розумію, що це буде дико від мене чути, але послухайте мене, будь ласка. Я - розбійник, але я не про себе зараз кажу, коли розслідуються зловживання, крадіжки попередньої райдержадміністрації. Я розумію, що вам тоді про мене наговорили, що я такий-сякий, поганий. Але ось розбійник прийшов просити вас, губернатора просив. Будь ласка, давайте розберемося де мільйони, сотні, які вкрала попередня РДА, на які ми могли побудувати корпус. Я готовий надати факти ", - сказав Годунок.
Олег Верес - може хоч ти мені підскажеш, а яка ціль приїзду прєЗЄдєнта в лікарню, бо на моє запитання - коли саджати...Опубліковано Ярославом Годунком Середа, 19 лютого 2020 р.
"Можна ми спочатку добудуємо, а потім будемо розбиратися. Ви вже відома тут людина, завдяки мені. У нас така історія, можливо, тому ми і не були в політиці, що часу на балачки немає. Ми щось робимо. А розбиратися це до правоохоронних органів, я не правоохоронний орган ", - відповів Володимир Зеленський.
Ярослав Годунок за людей и ждет извинений от ЗеленскогоОпубліковано Юрієм Сороколатом Середа, 19 лютого 2020 р.
Як відомо, 10 липня 2019 року в Борисполі Київської області президент Володимир Зеленський вигнав з наради секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Під час словесної перепалки Зеленський назвав Годунка розбійником і велів вийти з наради.
Пізніше секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок прокоментував інцидент, що стався під час візиту президента до Борисполя 10 липня 2019 року, коли Зеленський вигнав Годунка з наради і нагадав про його нібито кримінальне минуле. Годунок заявив, що не стане влаштовувати акцію "під стінами СБУ", бо лише агресору і п'яту колону "вигідно розкручувати цей скандал і робити дестабілізацію в Україні".
- 11:21 26 лютого ЗМІ: Тігіпко можуть призначити прем'єром
- 11:20 26 лютого У Києві знайшли мертвим відомого бізнесмена Леоніда Вульфа
- 11:17 26 лютого На Херсонщині будуть вимірювати температуру всім приїзжим
- 11:05 26 лютого Сурков заявив ЗМІ, що України немає
- 10:57 26 лютого На Закарпатті в "італійському бусі" у жінки виявили температуру
- 10:55 26 лютого Президент Зеленський відправив "розбійника" Годунка до правоохоронців
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю