Президент Зеленський відправив "розбійника" Годунка до правоохоронців

Скандальний секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок в футболці з написом "Вийди звідси, розбійник" та плакатом "Чекаю вибачень від президента" попросив главу держави розслідувати розкрадання коштів попередньої РДА, на що Зеленський відповів, що йому слід звертатися в правоохоронні органи

Фото: Cторінка Ярослава Годунка у Facebook

Скандальний секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок в футболці з написом "Вийди звідси, розбійник" та плакатом "Чекаю вибачень від президента" попросив главу держави розслідувати розкрадання коштів попередньої РДА, на що Зеленський відповів, що йому слід звертатися в правоохоронні органи

Про це стало відомо з сюжету каналу "Телеканал Бориспіль", пише RegioNews.

Під час брифінгу під час відвідання Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування скандальний секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок задав питання президенту Зеленському про розкрадання коштів попереднім керівництвом РДА:

"Я розумію, що це буде дико від мене чути, але послухайте мене, будь ласка. Я - розбійник, але я не про себе зараз кажу, коли розслідуються зловживання, крадіжки попередньої райдержадміністрації. Я розумію, що вам тоді про мене наговорили, що я такий-сякий, поганий. Але ось розбійник прийшов просити вас, губернатора просив. Будь ласка, давайте розберемося де мільйони, сотні, які вкрала попередня РДА, на які ми могли побудувати корпус. Я готовий надати факти ", - сказав Годунок.

Олег Верес - може хоч ти мені підскажеш, а яка ціль приїзду прєЗЄдєнта в лікарню, бо на моє запитання - коли саджати... Опубліковано Ярославом Годунком Середа, 19 лютого 2020 р.

"Можна ми спочатку добудуємо, а потім будемо розбиратися. Ви вже відома тут людина, завдяки мені. У нас така історія, можливо, тому ми і не були в політиці, що часу на балачки немає. Ми щось робимо. А розбиратися це до правоохоронних органів, я не правоохоронний орган ", - відповів Володимир Зеленський.

Ярослав Годунок за людей и ждет извинений от Зеленского Опубліковано Юрієм Сороколатом Середа, 19 лютого 2020 р.

Як відомо, 10 липня 2019 року в Борисполі Київської області президент Володимир Зеленський вигнав з наради секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Під час словесної перепалки Зеленський назвав Годунка розбійником і велів вийти з наради.

Пізніше секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок прокоментував інцидент, що стався під час візиту президента до Борисполя 10 липня 2019 року, коли Зеленський вигнав Годунка з наради і нагадав про його нібито кримінальне минуле. Годунок заявив, що не стане влаштовувати акцію "під стінами СБУ", бо лише агресору і п'яту колону "вигідно розкручувати цей скандал і робити дестабілізацію в Україні".