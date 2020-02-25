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25 лютого 2020, 18:34 2

Під Києвом на ходу загорівся автобус з пасажирами

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25 лютого 2020, 18:34 2
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Жертв і потерпілих немає, вогонь загасили
Жертв і потерпілих немає, вогонь загасили

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Патрульної поліції України.

Полум’я та хмару диму в задній частині автобуса інспектори помітили біля стаціонарного посту, що на автодорозі Київ – Чоп, близько 16-ї години дня.

Патрульні Олександр Пашко та Олександр Мазур одразу кинулись на допомогу. Пасажирів евакуювали з салону автобуса.

Полум’я локалізували за допомогою вогнегасників. Зі слів водія, причиною загоряння стала електропроводка.

На щастя, медична допомога швидкої ані пасажирам, ані водієві не знадобилась.

На місце події викликали рятувальників. Інспектори здійснювали організацію безпечного руху для всіх учасників вуличного руху.


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