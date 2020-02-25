У Рівному китайці скупили всі захисні маски
По це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.
Журналіст "РВ" пройшлася аптеками Рівного і в жодній не змогла придбати маску. Фармацевти кажуть, що всі маски продані ще місяць тому, а на склад нових не завезли.
Директор мережі аптек "Волинь ЦМ" Олександр Ковальчук коментує:
"Всі маски розкупили китайці. Просто приходили в аптеки і закуповували партіями. Адже у них коронавірус, а фабрики стоять на карантині, в тому числі фармацевтичні. Саме вони були постачальниками недорогих захисних масок. Тому і на складах їх зараз немає, бо їх просто не виготовляють".
Директор мережі аптек "Рівнефармація" Ольга Садовник:
"Ще перед епідемією ці маски коштували 1,50 грн./штуку, а за рахунок ажіотажу подорожчали до 5 грн./шт. В наші аптеки телефонували китайці і запитували, чи можна купити мільйон-два масок. Звісно, у нас не було стільки, але ми продавали їм маски дійсно у великих кількостях. При чому з аптек їх забирали самі китайці. Не знаю, чи їхали вони спеціально для цього в Рівне, чи ні. Ми залишили деяку кількість цих масок для наших співгромадян, адже їх теж не можна залишати без захисту".
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