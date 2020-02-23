Олегу Зубкову дозволили виїзд з Росії та анексованого Криму

Підконтрольний Росії відділ судових приставів в Білогорському районі анексованого Криму дозволив власник сафарі-парку "Тайган" і зоопарку "Казка" Олегу Зубкову виїздити за межі анексованого Криму та сусідньої Росії

Підконтрольний Росії відділ судових приставів в Білогорському районі анексованого Криму дозволив власник сафарі-парку "Тайган" і зоопарку "Казка" Олегу Зубкову виїздити за межі анексованого Криму та сусідньої Росії

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на відеозвернення підприємця, передає RegioNews.

"Мені була вручена постанова від виконавчої службі про те, що всі обмеження з мене знімаються, я стану виїзним. Моє ім’я прибрали з бази. Однак це рішення було прийняте ще 31 січня і до сьогодні я не був у законному порядку сповіщений про цю постанову. Вже звільнили й Демченка – фахівця, який нібито ухвалював подовження цих невиїздів. Але мені від цього не легше. Є структура, яка не випускала мене більше двох років", – сказав Зубков.

За його словами, 3 березня в підконтрольному Росії Білогорському районному суду пройде засідання, де буде розглядатися заява захисту Зубкова проти виконавчої служби.

Кримському підприємцю Зубкову заборонили виїзд з Росії та окупованого півострова в жовтні 2017 року. Причиною постанови стала відмова Зубкова на вимогу суду зачинити кафе, розташоване на території парку "Тайган" у Білогорському районі Криму.

У Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією – тривалий конфлікт окупаційною владою Криму. Зубков стверджує, що протягом п’яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.