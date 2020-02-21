Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
У 2020 році Україна перейде із зимового на літній час в останню неділю березня. Тобто в ніч з 28 на 29 березня
У 2020 році Україна перейде із зимового на літній час в останню неділю березня. Тобто в ніч з 28 на 29 березня
Стрілки годинника треба буде перевести на одну годину вперед.
Переведення годинників регламентується урядовою постановою "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.
Нагадаємо, торік Європарламент проголосував за скасування переведення годинників.
Але в Європі перестануть переводити годинники лише починаючи з 2021 року.
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