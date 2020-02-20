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20 лютого 2020, 18:13 2

В Житомирській мерії затримали двох громадян зі зброєю

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20 лютого 2020, 18:13 2
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У чоловіків вилучили пістолет, ніж та газові балончики
У чоловіків вилучили пістолет, ніж та газові балончики

Про це пише RegionNews з посиланням на патрульну поліцію Житомирської області.

20 лютого, близько 17-ї години, інспектори роти тактико-оперативного реагування, які забезпечували охорону громадського порядку під час позачергової сесії міської ради помітили підозрілого громадянина, що увійшов до будівлі міської ради.

Надалі, під час поверхневої перевірки чоловіка, інспектори роти ТОР виявили в останнього предмет схожий на пістолет, балончик з речовиною сльозогінної дії, телескопічну палицю та ніж.

Через невеликий проміжок часу, ТОРівці помітили іншого чоловіка, що також поводив себе підозріло. Як наслідок, в ході поверхневої перевірки правоохоронці виявили у громадянина, предмет схожий на пістолет, а також балончик, споряджений речовиною сльозогінної дії.

Інспектори роти ТОР затримали чоловіків та викликали на місце події працівників слідчо-оперативної групи.


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