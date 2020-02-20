Український політв'язень Олексій Стогній повернувся до Києва
Про це пише RegionNews cо посиланням на сторінку в Facebook українського омбудсмена Людмили Денисової.
Знову маю гарні новини Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у...Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 19 лютого 2020 р.
"У мене знову хороші новини. Український політв'язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала в листопаді 2016 року, а згодом засудив, в Києві ", - написала Денисова.
Омбудсмен повідомила, що Стогнію необхідна кваліфікована медична допомога.
"Всі ці роки наш громадянин містився в нестерпних умовах місць несвободи країни-окупанта, що сильно позначилося на стані його здоров'я. Терміново візьму відповідних заходів з проведення висококваліфікованого медичного обстеження і надання необхідної лікарської допомоги Олексію ", - зазначила Денисова.
Як відомо, Олексій Стогній був затриманий в окупаційними "владою" в Криму в 2016 році разом з Глібом Шаблій нібито за диверсійну діяльність. Стогнію інкримінували незаконне носіння зброї та виготовлення зброї і боєприпасів. Він був засуджений до трьох з половиною років колонії влітку 2017 року.
- 12:56 20 лютого Міністерство зовнішніх справ оприлюднило заяву до шостих роковин з початку збройної агресії РФ
- 12:50 20 лютого Сутички в Нових Санжарах: люди стягують шини і перекрили дорогу (Фоторепортаж)
- 12:46 20 лютого Евакуація з Китаю: Аваков запевнив, що загрози для України немає (ФОТО)
- 12:34 20 лютого У Чернігові попрощалися із кіборгом "Спартаком"
- 12:32 20 лютого Український політв'язень Олексій Стогній повернувся до Києва
- 12:15 20 лютого Евакуація з Китаю: українці будуть повністю ізольовані - голова Полтавської ОДА
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 08:19 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції