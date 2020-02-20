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20 лютого 2020, 12:32 9

Український політв'язень Олексій Стогній повернувся до Києва

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20 лютого 2020, 12:32 9
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Чотири роки тому Стогнія затримали в Криму
Чотири роки тому Стогнія затримали в Криму

Про це пише RegionNews cо посиланням на сторінку в Facebook українського омбудсмена Людмили Денисової.

Знову маю гарні новини Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у...

Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 19 лютого 2020 р.

"У мене знову хороші новини. Український політв'язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала в листопаді 2016 року, а згодом засудив, в Києві ", - написала Денисова.

Омбудсмен повідомила, що Стогнію необхідна кваліфікована медична допомога.

"Всі ці роки наш громадянин містився в нестерпних умовах місць несвободи країни-окупанта, що сильно позначилося на стані його здоров'я. Терміново візьму відповідних заходів з проведення висококваліфікованого медичного обстеження і надання необхідної лікарської допомоги Олексію ", - зазначила Денисова.

Як відомо, Олексій Стогній був затриманий в окупаційними "владою" в Криму в 2016 році разом з Глібом Шаблій нібито за диверсійну діяльність. Стогнію інкримінували незаконне носіння зброї та виготовлення зброї і боєприпасів. Він був засуджений до трьох з половиною років колонії влітку 2017 року.


#Олексій Стогній #політвязні
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