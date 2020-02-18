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18 лютого 2020, 12:24 2

Кримчанам планують спростити вступ до українських внз

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18 лютого 2020, 12:24 2
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Президент України Володимир Зеленський має намір максимально спростити для молоді з анексованого Росією Криму вступ в українські вищі навчальні заклади.
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський має намір максимально спростити для молоді з анексованого Росією Криму вступ в українські вищі навчальні заклади.

Про це повідомляє прес-служба представництва президента України в АРК, передає RegioNews.

"Глава держави вже дав доручення розробити державну програму, яка сприятиме збереженню молоддю з окупованих територій українського громадянства", – сказано у повідомленні за підсумками зустрічі президента зі своїм представником в АРК Антоном Кориневичем.

В 2019 році, за інформацією Міністерства освіти України, 265 жителів анексованого Росією Криму вступили до внз на материковій частині України за спрощеною схемою надходження – через освітні центри "Крим – Україна". Керівництво міністерства зазначало, що кількість вступників до українських вишів кримчан зростає, але "дуже повільно".


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