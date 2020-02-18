В Харківській області підлітки провалились під кригу, два хлопця загинули
Трагічний випадок стався на водоймі у місті Лозова Харківської області
Трагічний випадок стався на водоймі у місті Лозова Харківської області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Харківській області.
Так, 17 лютого мешканець Лозової проїжджав на машині біля міського ставка і побачив хлопця, який провалився під кригу. Чоловік покликав на допомогу інших автомобілістів, а сам за допомогою троса витяг підлітка на берег.
Врятований хлопець – учень місцевого ліцею, йому 12 років. З переохолодженням дитину доставили до лікарні, і лише через деякий час він сказав, що на ставку був не один. Інформацію передали до Служби порятунку.
До ставку виїхали рятувальники і за допомогою спецінструменту дістали з ополонки тіла двох загиблих хлопців 2007 років народження (учні місцевої ЗОШ та ліцею).
Усі обставини трагедії з'ясовують правоохоронні органи.
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