У Херсонській області масово загинули птахи: фахівці перевіряють причини
Про це повідомляє RegioNews.
На початку лютого у соцмережах почали з'являтися фотографії мертвих птахів у лісі, парках і вулицях Каховки.
Справою зайнялися представники Держпродпотребслужби у Херсонській області. Фахівці перевірили межі соснового лісу і приватного сектору Каховки, місця несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів в радіусі 500 метрів.
Також були опитані власники птахів, що проживають на прилеглій території, але масової загибелі домашньої птиці виявлено не було.
Під час проведення паталого-анатомічного розтину фахівці виявили в тілах загиблих птахів залишки зерна. Шлунки і кишечник птахів були запалені, що характерно для отруєння пестицидами. Щоб уточнити причину загибелі птиці, відібрані матеріали направили в обласну лабораторії для проведення необхідних досліджень. Остаточні результати будуть готові через кілька днів.
У той же час жителі міста вирішили самостійно зібрати всі трупи птахів, так як плюсова температура сприяє швидкому розкладанню трупів.
"Жителі Каховки самі влаштовують прибирання загиблих птахів. Не чекаючи спецслужб, які навряд чи доберуться до соснового лісу", - про це жителі Каховки повідомляють на своїх сторінках і в групах в соціальній мережі Facebook.
Опубліковано Online Нова Каховка Неділя, 16 лютого 2020 р.
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