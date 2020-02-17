На Буковині розвиватимуть еногастрономічний туризм
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Чернівецької ОДА.
Чиновники Чернівецької ОДА зустрілися із експертами проєкту та виробниками агропродукції, керівниками ресторанно-торгівельного та туристичного бізнесу аби обговорити деталі: доопрацювати карту дороги смаку та визначити подальші кроки для успішної реалізації проєкту.
Еногастрономічний туризм – це нова філософія подорожей, мандри, під час яких прагнуть віднайти незвідані смаки та автентичні кулінарні традиції. Він швидко розвивається та є досить прибутковим. Завдяки "Карпатській дорозі смаку" буковинські виробники зможуть реалізувати та популяризувати свою унікальну продукцію.
Проєкт "Карпатська дорога смаку" втілюють також у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Він є частиною програми ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".
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