На Буковині розвиватимуть еногастрономічний туризм

Буковина увійде до проєкту "Карпатська дорога смаку", який передбачає створення в області гастрономічного туристичного маршруту

Буковина увійде до проєкту "Карпатська дорога смаку", який передбачає створення в області гастрономічного туристичного маршруту

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Чернівецької ОДА.

Чиновники Чернівецької ОДА зустрілися із експертами проєкту та виробниками агропродукції, керівниками ресторанно-торгівельного та туристичного бізнесу аби обговорити деталі: доопрацювати карту дороги смаку та визначити подальші кроки для успішної реалізації проєкту.

Еногастрономічний туризм – це нова філософія подорожей, мандри, під час яких прагнуть віднайти незвідані смаки та автентичні кулінарні традиції. Він швидко розвивається та є досить прибутковим. Завдяки "Карпатській дорозі смаку" буковинські виробники зможуть реалізувати та популяризувати свою унікальну продукцію.

Проєкт "Карпатська дорога смаку" втілюють також у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Він є частиною програми ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".