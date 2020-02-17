13:05  17 лютого
В Україні стартує Нацплатформа для реінтеграції Донбасу
12:45  17 лютого
Антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК щодо перезавантаження органу
11:38  17 лютого
Багато шуму і бруду: у Миколаєві люди блокували проїзд вантажівок в порт
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2020, 12:45 1

На Буковині розвиватимуть еногастрономічний туризм

Читайте также
на русском языке
17 лютого 2020, 12:45 1
Читайте также на русском языке
Буковина увійде до проєкту "Карпатська дорога смаку", який передбачає створення в області гастрономічного туристичного маршруту
Буковина увійде до проєкту "Карпатська дорога смаку", який передбачає створення в області гастрономічного туристичного маршруту

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Чернівецької ОДА.

Чиновники Чернівецької ОДА зустрілися із експертами проєкту та виробниками агропродукції, керівниками ресторанно-торгівельного та туристичного бізнесу аби обговорити деталі: доопрацювати карту дороги смаку та визначити подальші кроки для успішної реалізації проєкту.

Еногастрономічний туризм – це нова філософія подорожей, мандри, під час яких прагнуть віднайти незвідані смаки та автентичні кулінарні традиції. Він швидко розвивається та є досить прибутковим. Завдяки "Карпатській дорозі смаку" буковинські виробники зможуть реалізувати та популяризувати свою унікальну продукцію.

Проєкт "Карпатська дорога смаку" втілюють також у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Він є частиною програми ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".


#туризм #Буковина
Останні Популярні
Рефат Чубаров
Олексій Кошель
Андрій Романенко
Айдер Муждабаєв
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чому не призначають губернатора Сумщини
17 лютого 2020, 09:00
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Бунечко Віталій Іванович
Голова Житомирської обласної державної адміністрації
Всі досьє »