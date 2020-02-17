Волинські лісівники привласнили понад два мільйони гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області.
На підставі фіктивних угод про нібито лісозаготівлю та рубки догляду підставним підприємством на площах військового лісгоспу, які насправді проводилися місцевим населенням за усною домовленістю з лісниками та за плату у значно менших розмірах, ніж вказано у підроблених угодах, з лісгоспу перераховувались кошти на рахунки підставної фірми, йдеться у повідомленні.
У подальшому їх переводили в готівку й привласнювали члени злочинної групи. Таким чином упродовж листопада 2019-січня 2020 року з лісгоспу за фіктивними угодами перераховано понад 2 млн грн.
Проведені слідчі дії за місцем роботи та проживання учасників злочинної групи, вилучено півмільйона гривень, неправомірно отриманих від державного підприємства, під час їх безпосередньої передачі представником підприємства для представників військового лісгоспу.
По завершенню першочергових слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.
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