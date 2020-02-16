У Дніпрі викрили антиукраїнського інтернет-агітатора
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
За інформацією правоохоронців, чоловік начебто розповсюджував через заборонені в Україні соцмережі матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності держави.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують протиправну діяльність. Також ймовірний агітатор планував розміщувати інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та дискредитацію органів державної влади.
Вказівки він, за інформацією СБУ, одержував через електронне листування від "куратора", який представлявся співробітником так званої "МДБ ДНР".
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру, а також перевіряється версія щодо його причетності до мережі воєнної розвідки РФ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
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