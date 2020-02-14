МОЗ готує стратегію розвитку на десять років вперед
Як повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я, МОЗ працює над Національною стратегією здоров’я нації до 2030.
За словами глави міністерства Зоряни Скалецької, на сьогодні в МОЗі працює 8 міжвідомчих груп, які розробляють стратегії на 5-7 років, яких до вересня 2019 року не було.
Як відомо, Національна стратегія здоров'я нації - це цілі cталого розвитку, тобто орієнтири, яких потрібно досягнути до 2030 року за допомогою кільканадцяти стратегій, що розробляються або планують розробити МОЗ України.
У міністерстві уточнили, що декілька стратегій вже було ухвалено урядом. Зокрема, це Стратегія розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яких можна запобігти проведенням імунопрофілактики на період до 2022 року; Стратегія забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом "Єдине здоров’я” на період до 2025 року та план заходів її реалізації; Державна стратегія протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року; Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню; План заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових і нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020-2024 роки.
Нагадаємо, раніше МОЗ повідомило, що в Україні за минулий тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок грипу.
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