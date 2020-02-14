Романтична статистика та щирі побажання: Як політики вітали з Днем Валентина

Чиновники вітали закоханих з їхнім святом

Фото: День Валентина. Pexels

Чиновники вітали закоханих з їхнім святом

Сьогодні, 14 лютого, у світі відзначають день всіх закоханих. Зі святом Святого Валентина українські політики вітали з різних куточків України. Їх побажання зібрали RegioNews.

Міський голова Києва Віталій Кличко привітав киян та розповів романтичну статистику міста.

"155 щасливих пар сьогодні збираються створити родини у Києві. А з послугою "Шлюб за добу”, можливо, їх буде і більше! До того ж, у центральному РАЦСі, що на проспекті Перемоги, зареєструвати шлюб можна буде до опівночі!

Ну і ще одна позитивна новина. 2019 року в Києві шлюбів було зареєстровано у 6,5 разів більше, ніж розлучень. - З’явилося майже 28 тисяч нових сімей. Сподіваюся, що в 2020 їх буде ще більше! Закоханих та щасливих киян має бути багато!”, - написав він на сторінці у соцмережі Facebook.

Сумський міський голова Олександр Лисенко привітав своїх друзів у соцмережі.

"Дорогі друзі! Вірте у справжнє кохання! Воно варте зусиль!”, - побажав він.

Голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік побажав усім щастя та посмішок.

"Зичу щирої любові всім закоханим, кожній парі, кожній родині. Безмежного щастя, затишку в обіймах коханих людей, зігріваючого тепла близьких та друзів, яскравих посмішок та радісних подій у житті. Миру та спокою у ваших оселях!”, - зазначив Стадник.

Своєю чергою, ексглава Одеської ОДА Максим Степанов привітав тільки свою кохану.

"Наталочко, я кохаю тебе так сильно, що будь-які слова в цьому світі здадуться порожніми”, - зізнався він під фотографією дружини.

Відсторонений мер Полтави Олександр Мамай опублікував весільні фото. "Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об'єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. Любити – значить дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати!”, - розповів він.

Ексголова Вінницької ОДА Валерій Коровій сьогодні привітав дружину з Днем народження та опублікував відео-кліп.

Мер Каменського Андрій Білоусов привітав усіх жителів міста Дніпропетровської області.

"Вітаю Вас з Днем Святого Валентина – святом всіх закоханих. Бажаю щирої любові, щастя та добра! Кохайте і будьте коханими!”, - зазначив міський голова.

Крім того, він повідомив, що До Дня Святого Валентина у місті відкрили на Майдані Героїв скульптуру у вигляді закоханої молодої пари.

Натомість мер Львова привітав молодят, які одружились у міській Ратуші.

"Вітаю вас! Завжди молодим парам, а особливо чоловікам, даю пораду — завжди слухайтесь свою дружину. Не важливо, чи вона має рацію, чи ні. Якщо ви будете з нею сперечатись, завжди будете мати поганий настрій. Навіть коли жінка щось не так зробить, вона потім тихенько вибачиться, і все буде в злагоді. Успіхів вам, щастя і нехай у вас буде багато дітей", — побажав міський голова Львова.