Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"
Про це повідомляє RegioNews.
Як повідомила голова Обухівської райради Лариса Ільєнко, до неї звернулося керівництво місцевого відділення УДСНС України щодо проведення наради у "Проліску" для вивчення можливостей розміщення там українців, евакуйованих з Китаю.
49-та невідкладна сесія Обухівської районної радиОпубліковано Дианою Сухих Пʼятниця, 14 лютого 2020 р.
До санаторію "Пролісок" на нараду відрядили депутата Обухівської райради Анатолія Шапоренка та головного лікаря Обухівської центральної райлікарні Ігоря Біличенка. За словами Шапоренка, на нараді були присутні також представники Нацполіції, Служби з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України. Вони обговорювали транспортування, поселення, харчування та медичне спостереження громадян України після евакуації.
Водночас депутати райради зазначили, що жодних офіційних розпоряджень про розселення евакуйованих у "Проліску" наразі немає.
Сесія ухвалила звернення до Кабінету міністрів, у якому просить офіційного підтвердження інформації щодо санаторію "Пролісок".
Голова райради Лариса Ільєнко запропонувала також скласти графік чергувань депутатів і членів громади на випадок, якщо евакуйованих дійсно привезуть до "Проліска".
"Нас 34 депутати, кожний приведе по 100 чоловік зі свого села. Разом ми справимося з цією проблемою, коли нам привезуть цих громадян України! - заявила чиновниця.
Як відомо, літак з українцями, які очікують на евакуацію з китайського міста Ухань, вилетить 18 лютого і вже 19 лютого прибуде в Україну. Раніше евакуація українців з провінції Хубей очікувалася 11 лютого.
Як вже повідомляло RegioNews, Обухівська райрада висловила протест проти розміщення евакуйованих в санаторії "Пролісок.
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