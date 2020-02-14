У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ

У Луганській області СБУ виявила системні порушення законодавства у роботі із секретними матеріалами

Фото: Скрін з відео Служби безпеки України

У Луганській області СБУ виявила системні порушення законодавства у роботі із секретними матеріалами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УСБУ в Луганській області.

Так, під час перевірок в одному з військових підрозділів, СБУ виявила, що підлеглі командира кілька місяців були змушені працювати без допуску до державної таємниці. Зрештою це створило загрозу розголошення секретних відомостей. Військовому скасували допуск до держтаємниці та звільнили із посади.

Допуск також скасовано керівнику підрозділу правоохоронного органу. При призначенні на нову посаду правоохоронець вказав, що не перебував і не перебуває у громадянстві інших держав. Однак з’ясувалося, що він та його рідні мають громадянство Російської Федерації. До того ж громадянином РФ він став уже в період агресії проти України. Порушника звільнили зі служби.

Ще одному правоохоронцеві відмовлено у переоформленні допуску до держтаємниці через те, що він намагався приховати, що його близькі родичі мешкають у Москві.

Керівнику одного з місцевих органів влади також відмовили у допуску до держтаємниці. З невідомих причин чиновник вирішив приховати, що у минулому році тричі побував за кордоном, зокрема, відвідував РФ.

Грубі систематичні порушення законодавства Служба виявила в діяльності однієї міської ради та двох районних держадміністрацій Луганської області. Органи позбавили права на діяльність, пов’язану з державною таємницею. Посадовців притягнуто до відповідальності.