Київ став п’ятим містом України, де батьки можуть зареєструвати дитину одразу після народження. До проєкту приєдналися 14 пологових будинків

Київ став п’ятим містом України, де батьки можуть зареєструвати дитину одразу після народження. До проєкту приєдналися 14 пологових будинків

Про це повідомив віце прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Сьогодні у столиці запрацювала комплексна послуга "е-Малятко" — відразу 14 київських пологових будинків приєднались до проєкту”, - розповів Федоров, - Тепер батьки мають змогу за однією заявою безпосередньо у пологовому отримати комплекс послуг, що супроводжують народження немовляти. А до кінця місяця ще сім міст приєднаються до проєкту.

За словами Федорова, "е-Малятко” передбачає складну взаємодію між декількома державними реєстрами, що належать різним відомствам. Загалом у проєкті задіяні дев’ять відомств: Мінцифра, Мін’юст, МВС, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін, ДМС, ДПС.

Нині "е-Малятко” перебуває у періоді бета-тестування. "Вже влітку ми закінчимо бета-тестування, і тоді "е-Малятко” міститиме 10 послуг”, - наголосив міністр.

"Е-Малятко” – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини, в один. Вперше послуга "е-Малятко” запустилася на початку січня у Харкові, а тепер доступна також у Луцьку, Кривому Розі та Вінниці.