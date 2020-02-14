У столиці запрацювала комплексна послуга "е-Малятко"
Про це повідомив віце прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на сторінці у Facebook, пише RegioNews.
"Сьогодні у столиці запрацювала комплексна послуга "е-Малятко" — відразу 14 київських пологових будинків приєднались до проєкту”, - розповів Федоров, - Тепер батьки мають змогу за однією заявою безпосередньо у пологовому отримати комплекс послуг, що супроводжують народження немовляти. А до кінця місяця ще сім міст приєднаються до проєкту.
За словами Федорова, "е-Малятко” передбачає складну взаємодію між декількома державними реєстрами, що належать різним відомствам. Загалом у проєкті задіяні дев’ять відомств: Мінцифра, Мін’юст, МВС, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін, ДМС, ДПС.
Нині "е-Малятко” перебуває у періоді бета-тестування. "Вже влітку ми закінчимо бета-тестування, і тоді "е-Малятко” міститиме 10 послуг”, - наголосив міністр.
"Е-Малятко” – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини, в один. Вперше послуга "е-Малятко” запустилася на початку січня у Харкові, а тепер доступна також у Луцьку, Кривому Розі та Вінниці.
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