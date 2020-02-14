У Тернополі ліквідували невідомий пакунок під автомобілем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Тернопільської області.
14 лютого о 8 годині ранку до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він виявив під своїм автомобілем марки "Шевроле Авео" підозрілу коробку.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічий підрозділ. Правоохоронці обмежили доступ до автівки й обстежили територію. Під переднім колесом транспортного засобу вони виявили паперову коробку, акуратно замотану в чорний поліетиленовий пакет.
За словами начальника відділу вибухотехнічної служби ГУНП в області Ігоря Васьківа, поліцейські вирішили знешкодити підозрілу знахідку на місці події. Коробка не містила вибухових матеріалів чи інших небезпечних предметів.
Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
- 19:07 14 лютого Романтична статистика та щирі побажання: Як регіональні політики вітали з Днем Валентина
- 18:19 14 лютого Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
- 18:19 14 лютого Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:40 14 лютого У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ
- 17:29 14 лютого Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:05 14 лютого На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:16 14 лютого Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду
- 14:20 14 лютого Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів