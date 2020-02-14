У Тернополі ліквідували невідомий пакунок під автомобілем

Сьогодні, 14 лютого, у Тернополі правоохоронці знешкодили чорну коробку, залишену під автомобілем місцевого жителя.

Фото із сайту Поліції Тернопільської області

Сьогодні, 14 лютого, у Тернополі правоохоронці знешкодили чорну коробку, залишену під автомобілем місцевого жителя.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Тернопільської області.

14 лютого о 8 годині ранку до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він виявив під своїм автомобілем марки "Шевроле Авео" підозрілу коробку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічий підрозділ. Правоохоронці обмежили доступ до автівки й обстежили територію. Під переднім колесом транспортного засобу вони виявили паперову коробку, акуратно замотану в чорний поліетиленовий пакет.

За словами начальника відділу вибухотехнічної служби ГУНП в області Ігоря Васьківа, поліцейські вирішили знешкодити підозрілу знахідку на місці події. Коробка не містила вибухових матеріалів чи інших небезпечних предметів.



Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.







