На Житомирщині двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру у тероризмі в Авдіївці

Внаслідок вчинених терористами обстрілів загинуло щонайменше двоє людей. Майнові збитки від руйнування будинків становлять понад 17 млн грн

Внаслідок вчинених терористами обстрілів загинуло щонайменше двоє людей. Майнові збитки від руйнування будинків становлять понад 17 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

Прокуратура Житомирщини здійснює розслідує вчинення учасниками терористичної організації "Донецька Народна Республіка" теракту, що призвів до загибелі людей та заподіяння значної майнової шкоди.

Установлено, що учасники "ДНР", керуючись ідеологічними мотивами та з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, впливу на прийняття рішень та вчинення дій органами державної влади, 26 січня 2015 року обстріляли житлові квартали міста Авдіївки Донецької області із застосування РСЗВ "Град".

Вказані дії призвели до загибелі щонайменше двох мешканців Авдіївки, знищення та руйнування понад 60 квартир у 19 будинках, а також пошкодження будівель відділу освіти, дитячої та юнацької творчості, міського архіву, спілки інвалідів тощо внаслідок чого заподіяно шкоди на суму понад 17 млн грн.

За вчинення подібних злочинів передбачено довічне ув’язнення.