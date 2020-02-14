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14 лютого 2020, 09:57 1

Стало відомо, як виглядатиме електронний паспорт українців

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14 лютого 2020, 09:57 1
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Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливих варіанти інтерфейсу електронного паспорта громадянина України
Фото: facebook/Mykhailo Fedorov
Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливих варіанти інтерфейсу електронного паспорта громадянина України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку міністра в Facebook.

За його словами, за допомогою паспорта в смартфоні в українців буде можливість пересуватися по країні на поїздах і літаках, ідентифікувати особистість в державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій).

"Нам здається, що головні дані паспорта фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна приховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском). Подивіться варіанти. Що думаєте? Ми за простоту" , - написав він.

При цьому Федоров додав, що можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ зможуть власники закордонного паспорта і ID-карти.

Нагадаємо, 6 лютого 2020 року додаток державних послуг онлайн "Дія" стало доступним для скачування. У ньому доступні водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Повідомлялося, що Міністерство цифровий трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному додатку цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт і електронний студентський квиток.


Михаил Федоров электронный паспорт
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