Голова Чернігівської ОДА "реформував" сходи у будівлі адміністрації

У Чернігівській облдержадміністрації розфарбували сходи на другий поверх, де розташовані зали засідань і кабінет голови ОДА

Фото: УНІАН

У Чернігівській облдержадміністрації розфарбували сходи на другий поверх, де розташовані зали засідань і кабінет голови ОДА