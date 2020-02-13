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13 лютого 2020, 18:39

Голова Чернігівської ОДА "реформував" сходи у будівлі адміністрації

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13 лютого 2020, 18:39
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У Чернігівській облдержадміністрації розфарбували сходи на другий поверх, де розташовані зали засідань і кабінет голови ОДА
Фото: УНІАН
У Чернігівській облдержадміністрації розфарбували сходи на другий поверх, де розташовані зали засідань і кабінет голови ОДА

Як пише RegioNews з посиланням на УНІАН, ідея належить губернатору Чернігівщини Андрію Прокопенку.

Державна установа розташовується у будівлі губернської земської управи, датованій початком 19 століття. Тепер тут на кожній сходинці, на зеленому фоні, написані слова, що визначають окремі чесноти, принципи чи управлінські якості. Починається перелік з "відповідальності" і завершується "змінами".

Результати "творчого підходу" до дизайну старовинного будинку вже мають змогу оцінити жителі Чернігова.


#Чернігівська ОДА #Андрій Прокопенко
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