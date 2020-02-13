В Харківській області ротвейлер насмерть загриз 4-річну дитину
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про трагедію в одному з селищ району надійшло до поліції 12 лютого близько 16:00.
Поліцейські встановили, що вдень жителька приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час ротвейлер вирвався з вольєра та напав на дитину.
Бригаді швидкої медичної допомоги врятувати дитину не вдалося.
За словами рідних хлопчика, 3-річного собаку родина придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки він не проявляв.
Слідчими Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
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