В Харківській області ротвейлер насмерть загриз 4-річну дитину

Поліцейські Харківської області встановлюють обставини нападу собаки на дитину. Від отриманих ушкоджень 4-річний хлопчик загинув

Фото: Головне управління поліції в Харківській області

Поліцейські Харківської області встановлюють обставини нападу собаки на дитину. Від отриманих ушкоджень 4-річний хлопчик загинув

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про трагедію в одному з селищ району надійшло до поліції 12 лютого близько 16:00.

Поліцейські встановили, що вдень жителька приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час ротвейлер вирвався з вольєра та напав на дитину.

Бригаді швидкої медичної допомоги врятувати дитину не вдалося.

За словами рідних хлопчика, 3-річного собаку родина придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки він не проявляв.

Слідчими Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".