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13 лютого 2020, 11:49

В Харківській області ротвейлер насмерть загриз 4-річну дитину

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13 лютого 2020, 11:49
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Поліцейські Харківської області встановлюють обставини нападу собаки на дитину. Від отриманих ушкоджень 4-річний хлопчик загинув
Фото: Головне управління поліції в Харківській області
Поліцейські Харківської області встановлюють обставини нападу собаки на дитину. Від отриманих ушкоджень 4-річний хлопчик загинув

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про трагедію в одному з селищ району надійшло до поліції 12 лютого близько 16:00.

Поліцейські встановили, що вдень жителька приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час ротвейлер вирвався з вольєра та напав на дитину.

Бригаді швидкої медичної допомоги врятувати дитину не вдалося.

За словами рідних хлопчика, 3-річного собаку родина придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки він не проявляв.

Слідчими Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".


смерть дитина собака
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